Verissimo | il toccante ricordo in esclusiva

(Di sabato 21 maggio 2022) Vediamo meglio insieme quali incredibili ospiti ci aspettano per la giornata di oggi nell’amato programma di Canale 5. Come sappiamo tutti i sabato pomeriggio aspettiamo con grande interesse il programma, condotto dalla mitica e bellissima Silvia Toffanin che con la sua bellezza ed eleganza riesce a fare delle interviste molto speciali. In precedenza gli L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

gobbi_sonia : RT @MikyS03: Domani a #Verissimo il toccante ricordo di #MicheleMerlo da parte del papà #DomenicoMerlo. ?? - FRossifake : RT @MikyS03: Domani a #Verissimo il toccante ricordo di #MicheleMerlo da parte del papà #DomenicoMerlo. ?? - MikyS03 : Domani a #Verissimo il toccante ricordo di #MicheleMerlo da parte del papà #DomenicoMerlo. ?? - PozzuTu : @beatrix6665 Ma arrabbiato di cosa..lei a Verissimo ha aperto il cuore e ha fatto una dichiarazione toccante....ma… -

In un'intervista a Silvia Toffanin , ospite di, la Marconi ha spiegato che tutto è ... Attraverso unpost su Instagram, ha voluto raccontare ai followers di come la malattia abbia ...Di seguito il post disu Instagram con una parte moltosul rapporto con Deborah Togni : - - per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca ...Dopo i numerosi riconoscimenti internazionali, Gagarine – Proteggi ciò che ami, opera prima di dei francesi Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, nonché film col bollino della Selezione ufficiale del Festiv ...Il lungo messaggio del difensore prima della sua ultima gara in casa: "Questa sera un vortice di emozioni mi attraverserà. Qui ho realizzato un sogno, ma il viaggio non finisce" ...