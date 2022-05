Ucraina: Truss, 'per Moldova vorrei difesa secondo standard Nato' (Di sabato 21 maggio 2022) Londra, 21 mag. (Adnkronos) - La Moldova dovrebbe essere "equipaggiata secondo gli standard Nato". Parola della ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, che al Telegraph ha parlato di colloqui con gli alleati su come aiutare i Paesi più piccoli dal momento che Vladimir Putin, che il 24 febbraio scorso ha ordiNato quella che considera una "operazione militare speciale" in Ucraina, conserva "l'ambizione di creare una grande Russia". secondo Truss, i colloqui sul potenziamento delle difese ucraine per scoraggiare future aggressioni riguarderanno anche "altri Stati vulnerabili come la Moldova". "vorrei vedere la Moldova equipaggiata secondo gli ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Londra, 21 mag. (Adnkronos) - Ladovrebbe essere "equipaggiatagli". Parola della ministra degli Esteri britannica, Liz, che al Telegraph ha parlato di colloqui con gli alleati su come aiutare i Paesi più piccoli dal momento che Vladimir Putin, che il 24 febbraio scorso ha ordiquella che considera una "operazione militare speciale" in, conserva "l'ambizione di creare una grande Russia"., i colloqui sul potenziamento delle difese ucraine per scoraggiare future aggressioni riguarderanno anche "altri Stati vulnerabili come la". "vedere laequipaggiatagli ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Truss, 'per Moldova vorrei difesa secondo standard Nato' - - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Europa – e in particolare con l’Italia – per far sì che #Putin perda in #Ucra… - 4maipiu4 : RT @ultimenotizie: “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Europa – e in particolare con l’Italia – per far sì che #Putin perda in #Ucra… - pennadoca : RT @ultimenotizie: “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Europa – e in particolare con l’Italia – per far sì che #Putin perda in #Ucra… - StefaniaFalone : RT @ultimenotizie: “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Europa – e in particolare con l’Italia – per far sì che #Putin perda in #Ucra… -