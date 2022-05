Torino | ‘La Stampa’ | “Ultime ore di riflessione per Belotti | non è convinto di partire”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) “Asono stati fatti altri piccoli passi verso quella direzione sperata da tutto il mondo granata: la permanenza del Gallo. Sono leore dida parte del Gallo, che ha ricevuto un’offerta di 3,6 milioni di euro a stagione. L’attaccante è combattuto, sette anni in granata non sono stati uno scherzo per lui, arrivato ragazzino e diventato uomo, oltre che bandiera di un club storico. Il Gallo può restare e anche il suo atteggiamento non è di chi èdi essere arrivato ai saluti“. Queste sono le parole riportate sulle colonne de ‘La, in riferimento alla situazione di Andrea, attaccante e bandiera del. Il centravanti granata potrebbe cambiare aria nel contesto del mercato estivo, sebbene la società di Cario abbia ...