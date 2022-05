Teresa d’Avila, l’esistenza guerriera di una donna libera (Di sabato 21 maggio 2022) Scrittrice tra le più talentuose e sovversive della sua generazione, Cristina Morales (Granada, 1985) è in Italia in questi giorni per presentare il romanzo Ultime sere con Teresa d’Avila, (Guanda, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 maggio 2022) Scrittrice tra le più talentuose e sovversive della sua generazione, Cristina Morales (Granada, 1985) è in Italia in questi giorni per presentare il romanzo Ultime sere con, (Guanda, L'articolo proviene da il manifesto.

'I santi protettori', il 22 maggio la presentazione a Carosino ... San Lorenzo, Santa Teresa d'Avila, Giuseppe Moscati, Santa Teresa di Lisieux e tutte quelle personalità che hanno tracciato un cammino nella ritualità mistica, insegnandoci il valore dell'ascolto ... Tutti siamo chiamati alla Santità ... separandola dalla vita di tutti i giorni, essa va cercata e abbracciata 'nella quotidianità, nella polvere della strada, nei travagli della vita concreta e, come diceva Teresa d'Avila alle ... Il Manifesto ... San Lorenzo, Santa, Giuseppe Moscati, Santadi Lisieux e tutte quelle personalità che hanno tracciato un cammino nella ritualità mistica, insegnandoci il valore dell'ascolto ...... separandola dalla vita di tutti i giorni, essa va cercata e abbracciata 'nella quotidianità, nella polvere della strada, nei travagli della vita concreta e, come dicevaalle ... Teresa d'Avila, l'esistenza guerriera di una donna libera