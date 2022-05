Serie A: Atalanta - Empoli 0 - 1 (Di sabato 21 maggio 2022) Empoli batte Atalanta 1 - 0 (0 - 0) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo. . 21 maggio 2022 Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022)batte1 - 0 (0 - 0) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo. . 21 maggio 2022

Advertising

GoalItalia : Milan 10 Inter 8,5 Juventus 6,5 Atalanta 5 Il Pagellone della Serie A 2021/22 ?? [? @SimoneGambino] - OptaPaolo : 71.6 - Il gol di Theo Hernández contro l’Atalanta è arrivato in seguito a una progressione palla al piede di 71.6 m… - acmilan : #MilanAtalanta, the Match Report. It's definitely worth a read ?? - albo_interista : RT @albo_interista: PAGELLONE SERIE A 2021/22 Atalanta 4.5 Bologna 6.5 Cagliari 3 Empoli 6.5 Fiorentina 7.5 Genoa 2 Inter 7- Juventus 4 La… - albo_interista : PAGELLONE SERIE A 2021/22 Atalanta 4.5 Bologna 6.5 Cagliari 3 Empoli 6.5 Fiorentina 7.5 Genoa 2 Inter 7- Juventus… -