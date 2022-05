Rafa Nadal attende il Roland Garros: “Piede permettendo, sono pronto” (Di sabato 21 maggio 2022) Il sorteggio non è stato così benevolo per il tennista spagnolo ed il problema al Piede continua a tormentare il suo gioco. Il quasi 36enne spagnolo si sta preparando al meglio per affrontare il duro torneo parigino del Roland Garros. In una delle sue ultime interviste, Rafa Nadal ha fatto il punto della situazione parlando di come non debba dimostrare nulla a nessuno. Le dichiarazioni di Rafa Nadal prima del Roland Garros Ecco cosa ha detto la leggenda del tennis internazionale Rafa Nadal nelle dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport: “Il dolore c’è sempre. È sempre lì, non penso proprio che se ne andrà, bisogna vedere se mi lascerà sufficientemente in pace da permettermi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Il sorteggio non è stato così benevolo per il tennista spagnolo ed il problema alcontinua a tormentare il suo gioco. Il quasi 36enne spagnolo si sta preparando al meglio per affrontare il duro torneo parigino del. In una delle sue ultime interviste,ha fatto il punto della situazione parlando di come non debba dimostrare nulla a nessuno. Le dichiarazioni diprima delEcco cosa ha detto la leggenda del tennis internazionalenelle dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport: “Il dolore c’è sempre. È sempre lì, non penso proprio che se ne andrà, bisogna vedere se mi lascerà sufficientemente in pace da permettermi di ...

