Quattro rapine in un solo giorno tra Caivano e Afragola | è caccia alla banda armata

(Di sabato 21 maggio 2022) Non si arresta l’escalation di violenza nell’area Nord di Napoli. Ieri, tra, i criminali hanno inanellato una lunga sequenza di colpi in danno alle attività commerciali. In, infatti, sono state messe a segno – forse dstessadi rapinatori – bentraA L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TeleAppula : Rapine e atti incendiari nel Vulture-Melfese, quattro arresti - AntennaSud : Estorsioni, rapine e incendi auto: arrestati quattro presunti malviventi del Vulture Melfese - LaSiritide : #Carabinieri #Basilicata - 20/05/2022 - Rapine e atti incendiari nel Vulture-Melfese, quattro arresti… - ivl24_it : Rapine e intimidazioni con fiamme alle auto nel Vulture Melfese: quattro giovani arrestati - cronachemezzog : RAPINE A MANO ARMATA E INCENDIO DI AUTOVETTURE, QUATTRO ARRESTI NEL POTENTINO -

I carabinieri della compagnia di Casoria stanno indagando suifatti e non escludono che dietro le, avvenute in rapida sequenza, possa esserci la stessa mano. Si tratterebbe di tre ...in pochi minuti tra Caivano ed Afragola. È questo il bilancio della serata scorsa nei due Comuni della provincia a nord di Napoli. Il primo colpo è stato messo a segno alla farmacia ...(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Rapine a ripetizione e in poco tempo nella serata di ieri in provincia di Napoli. Quattro attività commerciali tra ...E ancora una tabaccheria in Via Vittorio Emanuele e infine un distributore di carburanti lungo la SS Sannitica, entrambi nel comune di Afragola. I carabinieri della compagnia di Casoria stanno indagan ...