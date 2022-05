Molotov contro Comando Esercito Cagliari | Digos visiona

(Di sabato 21 maggio 2022) Gli agenti delladella Questura distanno lavorando per il gruppo di persone che ieri notte ha lanciato unal'ingresso delMilitareSardegna in via ...

Advertising

InFoDifesa : #Molotov contro l'ingresso del Comando Militare #Esercito Sardegna - - Giovann08571078 : Cagliari, molotov contro il comando militare dell'Esercito - SardiniaPost : Molotov e vernice contro ingresso del Comando Esercito Sardegna #Sardegna - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari: lanciata una molotov contro l’ingresso del Comando Esercito Sardegna - sardanews : Follia a Cagliari, lanciata una molotov contro il comando dell’Esercito in via Torino – VIDEO -

Gli agenti della Digos della Questura di Cagliari stanno lavorando per il gruppo di persone che ieri notte ha lanciato unal'ingresso del Comando Militare Esercito Sardegna in via Torino a Cagliari, imbrattando le pareti con la vernice rossa e poi lanciando due fumogeni accesi. Gli specialisti della ...commenta Venerdì sera, unaè stata lanciatal'ingresso della sede del Comando Militare Esercito Sardegna in via Torino a Cagliari .le pareti, inoltre, sono state lanciate anche delle 'bombe' di vernice ...CAGLIARI. Una bottiglia molotov e "bombe" di vernice rossa sono state lanciate contro al sede del comando dell'Esercito in via Torino, alla Marina. L'episodio risale a ieri notte: la facciata dello st ...Ignoti hanno lanciato una molotov e secchiate di vernice rossa sul portone di via Torino a Cagliari, l'episodio è avvenuto poche ore dopo una manifestazione contro le esercitazioni militari in ...