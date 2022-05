Michele Merlo, papà Domenico in lacrime a Verissimo: 'Per salvare mio figlio bastava un'analisi del sangue' (Di sabato 21 maggio 2022) Un dolore che durerà per sempre e la consapevolezza devastante che la tragedia si poteva evitare. A un anno dalla scomparsa di Michele Merlo , in arte Mike Bird , cantante di Amici, il padre Domenico ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) Un dolore che durerà per sempre e la consapevolezza devastante che la tragedia si poteva evitare. A un anno dalla scomparsa di, in arte Mike Bird , cantante di Amici, il padre...

Advertising

solounastella : RT @infoitcultura: Michele Merlo, il papà Domenico in lacrime a Verissimo: «Per salvare mio figlio bastava un'analisi del sangue» https://t… - Gazzettino : #michele merlo, il papà Domenico in lacrime a #verissimo: «Per salvare mio figlio bastava un'analisi del sangue» - gemma_chillemi : RT @franciscachicca: #Verissimo Certo stiamo passando da una sensazione di grande felicità con Alex/Luigi ad una tristezza che spacca il cu… - SilviaS2 : RT @fanpage: A #Verissimo oggi il ricordo di Michele Merlo: Silvia Toffanin ha ospitato in studio il padre dell’ex allievo di Amici e gli a… - Only_Leclerc : RT @saudadhe: michele merlo meritava di salire su un palco così #radioitalialive -