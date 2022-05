F 1 | GP Spagna - Charles Leclerc in pole a Barcellona

Leggi su quattroruote

(Di sabato 21 maggio 2022)ha conquistato laposition del Gran Premio di, sesta prova del Mondiale di Formula 1 2022. Il monegasco della Ferrari mette le mani sulla quartastagionale, lasciandosi alle spalle il suo principale rivale per il titolo, Max Verstappen. L'olandese della Red Bull non è riuscito a completare il suo ultimo tentativo, a causa di un problema tecnico alla sua RB18. Terzo tempo per Carlos Sainz che paga però quattro decimi dal suo compagno di squadra. La Top 10. La Mercedes conferma il proprio passo avanti in termini di prestazioni, seppur ancora un po' lontana dalla lotta alla. Il team di Brackley chiude questa qualifica con il quarto e il sesto posto, rispettivamente per George Russell e Lewis Hamilton. A sandwich troviamo la Red Bull di Sergio Perez. ...