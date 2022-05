Aquaman 2, Amber Heard è stata sostituita: ecco con chi (Di sabato 21 maggio 2022) Acquaman 2, Amber Heard sostituita: La Warner Bros ha deciso di compiere il passo finale contro l’ex moglie di Johnny Depp. Erano anni che gli spettatori chiedevano dei provvedimenti contro Amber Heard. Il colpo di scena che aveva sconvolto il caso Depp-Heard è stato decisivo: il violento all’interno della coppia era lei, non lui. Amber Heard nei panni di Meera in Aquaman (screenshot)Circa un anno mezzo fa, Johnny Depp aveva denunciato di aver subito varie violenze, verbali e fisiche, da parte della coniuge. Aquaman 2: Amber Heard sostituta nel sequel Amber Heard durante una sua deposizione (screenshot)La notizia aveva destato grande ... Leggi su vesuvius (Di sabato 21 maggio 2022) Acquaman 2,: La Warner Bros ha deciso di compiere il passo finale contro l’ex moglie di Johnny Depp. Erano anni che gli spettatori chiedevano dei provvedimenti contro. Il colpo di scena che aveva sconvolto il caso Depp-è stato decisivo: il violento all’interno della coppia era lei, non lui.nei panni di Meera in(screenshot)Circa un anno mezzo fa, Johnny Depp aveva denunciato di aver subito varie violenze, verbali e fisiche, da parte della coniuge.2:sostituta nel sequeldurante una sua deposizione (screenshot)La notizia aveva destato grande ...

Advertising

infoitcultura : Amber Heard non sarà più la protagonista di Aquaman. Ecco chi la sostituirà - UltimNews : Aquaman 2, Amber Heard sostituita: chi ha preso il suo posto: L'attrice è stata ridimensionata in seguito alla quer… - zazoomblog : Aquaman 2 Amber Heard sostituita: chi ha preso il suo posto - #Aquaman #Amber #Heard #sostituita: - PeterCiaccio1 : Senza entrare nei dettagli del processo (per carità!), ogni volta che nelle notizie si parla di Amber Heard alla fr… - amando_disney : “ha portato a ENTRAMBI difficoltà e problematiche” Si, uguale trattamento, come no… Un’esempio? Animali Fantastici… -