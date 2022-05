Amici, Rudy Zerbi scrive un post al veleno che fa discutere: “L’unico talent che ha una … “ (Di sabato 21 maggio 2022) E’ andata in onda da pochi giorni, su Canale 5, la finale di Amici di Maria De Filippi. Ed ecco che nelle scorse ore uno dei protagonisti del noto talent show, ovvero Rudy Zerbi, ha condiviso un post sui social scrivendo delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina anche se non si è ben capito a chi potesse essere rivolta. Il post social di Rudy Zerbi fa discutere Rudy Zerbi può essere considerato uno dei protagonisti assoluti di Amici. Il celebre professore, presente nel talent come insegnante di canto ormai da molti anni, a pochi giorni di distanza dalla messa in onda della finale ha affidato ai social il suo pensiero ... Leggi su baritalianews (Di sabato 21 maggio 2022) E’ andata in onda da pochi giorni, su Canale 5, la finale didi Maria De Filippi. Ed ecco che nelle scorse ore uno dei protagonisti del notoshow, ovvero, ha condiviso unsui socialndo delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina anche se non si è ben capito a chi potesse essere rivolta. Ilsocial difapuò essere considerato uno dei protagonisti assoluti di. Il celebre professore, presente nelcome insegnante di canto ormai da molti anni, a pochi giorni di distanza dalla messa in onda della finale ha affidato ai social il suo pensiero ...

Advertising

NiccolFrancesc6 : @Nomore31245783 @SaraCop19473575 @puzzlegirl99 Per me nel litigio, che tra amici è normale, la colpa è di entrambi.… - SaraCop19473575 : @Nomore31245783 @puzzlegirl99 @NiccolFrancesc6 Alex non ha nulla da invidiare a nessuno. Stava semplicemente dicend… - Cl45427437 : Dani come glielo spieghiamo a zia malgy che ad amici fu proprio rudy Zerbi a proporre l' eliminazione di #emmamuscat ? ?? @DemiDaniiix - Arabella_88888 : RT @SabryAngel25: Mamma Sabry rovistando nei bagagli di Albe trova le buste rosse di Rudy!???????? Albe ha portato a casa le buste come souven… - giovanna_leghi : @LGrullita Oggi pomeriggio si registra, poi stasera va in onda, c'è il padre e M.Rudy Zerbi alcuni cantanti di amici -