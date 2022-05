Addio alla “linea verde”: se ne va anche Kaio Jorge per un vecchietto (Di sabato 21 maggio 2022) L’acquisto di Kaio Jorge è stato davvero molto deludente, non solo per colpa sua, così la Juve ora sta cercando delle alternative. Quando si acquista un giocatore giovane da un altro Continente bisogna essere bravi a saperlo aspettare, anche perché ci sono moltissime varianti che devono essere tenuti in considerazione, in particolar modo quando si tratta di un ragazzo che non ha ancora vent’anni e che ha dimostrato già di avere grande prospettiva, peccato che la Juve non è stata in grado di valorizzare come avrebbe dovuto l’acquisto di Kaio Jorge. Kaio Jorge Juventus (Ansa Foto)Per poter costruire dei cicli vincenti nel corso della storia bisogna essere capaci ad unire la grande esperienza di giocatori noti e famosi, con alcuni ragazzi che possono essere in grado di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 21 maggio 2022) L’acquisto diè stato davvero molto deludente, non solo per colpa sua, così la Juve ora sta cercando delle alternative. Quando si acquista un giocatore giovane da un altro Continente bisogna essere bravi a saperlo aspettare,perché ci sono moltissime varianti che devono essere tenuti in considerazione, in particolar modo quando si tratta di un ragazzo che non ha ancora vent’anni e che ha dimostrato già di avere grande prospettiva, peccato che la Juve non è stata in grado di valorizzare come avrebbe dovuto l’acquisto diJuventus (Ansa Foto)Per poter costruire dei cicli vincenti nel corso della storia bisogna essere capaci ad unire la grande esperienza di giocatori noti e famosi, con alcuni ragazzi che possono essere in grado di ...

Advertising

Gazzetta_it : Un like di Totti per il post di addio di Dybala alla Juve. E Roma va in fibrillazione - David_c05 : Electronic Arts: ondata di licenziamenti dopo l'addio alla licenza FIFA - Juvelandia24 : RT @junews24com: Di Maria si avvicina alla Juve: è UFFICIALE l'addio al PSG - FOTO - - violet_hq : niente raga sono sicura che in sti giorni mi positivizzo, posso dire addio all'esposizione dal vivo, alla festa di… - junews24com : Di Maria si avvicina alla Juve: è UFFICIALE l’addio al PSG – FOTO -