Un nuovo chip per la PS5: Sony avrebbe la soluzione per il problema delle console introvabili (Di venerdì 20 maggio 2022) AMD starebbe lavorando a un nuovo processore Ryzen 7 6800U con chip da 6 nm che potrebbe essere usato proprio per la console giapponese Leggi su repubblica (Di venerdì 20 maggio 2022) AMD starebbe lavorando a unprocessore Ryzen 7 6800U conda 6 nm che potrebbe essere usato proprio per lagiapponese

Advertising

StivaleDigitale : RT @HDblog: Pixel Watch, è di nuovo l'ora dei rumor: novità su sensori, chip e memoria - SignorCEO : RT @HDblog: Pixel Watch, è di nuovo l'ora dei rumor: novità su sensori, chip e memoria - HDblog : Pixel Watch, è di nuovo l'ora dei rumor: novità su sensori, chip e memoria - zazoomblog : Un nuovo chip per la PS5: Sony avrebbe la soluzione per il problema delle console introvabili - #nuovo #avrebbe… - infoitscienza : Un nuovo chip per la PS5: Sony avrebbe la soluzione per il problema delle console introvabili -