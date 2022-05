Previsioni meteo fine settimana 21 2 22 maggio giornate d’estate: attese temperature da record (Di venerdì 20 maggio 2022) Per il fine settimana in Italia sono attese delle temperature da record! Potrebbero, infatti, essere battute quelle del mese di maggio 2003. Stando alle ultime news sulle Previsioni del meteo per il week end, non sembrano esserci dubbi. Un po’ tutti ricorderanno quella terribile estate, quella del 2003, che toccò temperature da primato e varie ondate di calore costanti. Quell’anno, le fasi più complicate si registrarono a giugno e nelle prime due settimane di agosto, con oltre i 40°C all’ombra anche nelle città del Nord. Questa ondata di caldo iniziò proprio nel mese di maggio, quando ci fu una siccità estrema sia nel Nord-Ovest italiano che in Francia. La storia sembra ripetersi nel 2022. Vediamo quali sono le ultime ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 maggio 2022) Per ilin Italia sonodelleda! Potrebbero, infatti, essere battute quelle del mese di2003. Stando alle ultime news sulledelper il week end, non sembrano esserci dubbi. Un po’ tutti ricorderanno quella terribile estate, quella del 2003, che toccòda primato e varie ondate di calore costanti. Quell’anno, le fasi più complicate si registrarono a giugno e nelle prime due settimane di agosto, con oltre i 40°C all’ombra anche nelle città del Nord. Questa ondata di caldo iniziò proprio nel mese di, quando ci fu una siccità estrema sia nel Nord-Ovest italiano che in Francia. La storia sembra ripetersi nel 2022. Vediamo quali sono le ultime ...

