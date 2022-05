Pnrr | priorità e futuro dell' Italia nel convegno Aepi e Adnkronos

(Di venerdì 20 maggio 2022) La crescita del Paese, l'abbattimentoe disuguaglianze sociali, la svolta epoca che offre il, i rischi per la crescita a causaa guerra in Ucraina, sono alcuni dei temi affrontati nel ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Il mio intervento all'evento '#PNRR: priorità e futuro dell’Italia' organizzato da @Adnkronos e AEPI: - MunityShe : RT @GiuseppeConteIT: Il mio intervento all'evento '#PNRR: priorità e futuro dell’Italia' organizzato da @Adnkronos e AEPI: - RomoloVisconti1 : RT @GiuseppeConteIT: Il mio intervento all'evento '#PNRR: priorità e futuro dell’Italia' organizzato da @Adnkronos e AEPI: - CarloRoccio : RT @AssobiotecNews: 'Necessario promuovere le ragioni della #ricerca e dell'#innovazione, assoluta priorità per rispondere alle sfide che d… - MauroCapozza : RT @GiuseppeConteIT: Il mio intervento all'evento '#PNRR: priorità e futuro dell’Italia' organizzato da @Adnkronos e AEPI: -

La crescita del Paese, l'abbattimento delle disuguaglianze sociali, la svolta epoca che offre il, i rischi per la crescita a causa della guerra in Ucraina, sono alcuni dei temi affrontati nel corso del convegno organizzato a Roma dalla Confederazione Aepi (Associazione europea di Professioni ...... e con unasull'infanzia, le risorse economiche straordinarie disponibili con il, per agire dove serve di più e colmare concretamente le disuguaglianze che producono queste condizioni'. ...