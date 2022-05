Palazzo Reale: inaugurata la mostra su Don Chisciotte con l’Ambasciatore di Spagna (Di venerdì 20 maggio 2022) Palazzo Reale di Napoli: la mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi” (aperta al pubblico fino al prossimo 6 settembre) è a cura di Mario Epifani e Encarnación Sánchez García. inaugurata al Palazzo Reale di Napoli la mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni Leggi su 2anews (Di venerdì 20 maggio 2022)di Napoli: la“Dontra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi” (aperta al pubblico fino al prossimo 6 settembre) è a cura di Mario Epifani e Encarnación Sánchez García.aldi Napoli la“Dontra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni

Advertising

albertoangela : Circondato da un parco barocco di 650 ettari, il palazzo di Het Loo, in Olanda, fu residenza reale della dinastia O… - TwinsofMay : RT @_Zelda____: Se un clown si trasferisce in un palazzo reale non diventa re, è il palazzo che diventa un circo. - EnriqueGomezDu1 : RT @MiguelCalabria3: Palazzo Reale #Palermo #Italia, la prima parte costruita nel IX secolo. Al suo interno,si trova la Cappella Palatina:“… - UnipolSai_CRP : Joaquín Sorolla y Bastida Giardino di casa Sorolla, 1918-1919 Olio su tela, 64x95cm Madrid, Museo Sorolla n° inv. M… - Yogaolic : RT @TgrRai: Aperta a Palazzo Reale di Napoli una grande mostra dedicata a Don Chisciotte. Esposti gli arazzi settecenteschi realizzati nell… -