Musk accusato di molestie sessuali. Lui nega e ironizza: “Finalmente l’Elongate” (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Su Elon Musk rischia di uscirne davvero una al giorno e l’ultima è un’accusa di molestie sessuali, come riporta anche l’Ansa. Musk, l’accusa di molestie sessuali e la replica Insomma, dopo aver fatto letteralmente impazzire il mondo liberal con il “quasi” acquisto di Twitter (che vedremo se si concretizzerà) Elon Musk viene accusato di molestie sessuali, con un tempismo che oggettivamente dà da pensare, visto il momento particolarmente “caldo” (non necessariamente in senso sessuale) che sta vivendo l’imprenditore di nascita sudafricana. Il fatto sarebbe avvenuto nel 2018, e l’accusa contro di lui viene da una ex assistente di volo, collaboratrice per gli aerei privati di SpaceX. La donna ha affermato che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Su Elonrischia di uscirne davvero una al giorno e l’ultima è un’accusa di, come riporta anche l’Ansa., l’accusa die la replica Insomma, dopo aver fatto letteralmente impazzire il mondo liberal con il “quasi” acquisto di Twitter (che vedremo se si concretizzerà) Elonvienedi, con un tempismo che oggettivamente dà da pensare, visto il momento particolarmente “caldo” (non necessariamente in senso sessuale) che sta vivendo l’imprenditore di nascita sudafricana. Il fatto sarebbe avvenuto nel 2018, e l’accusa contro di lui viene da una ex assistente di volo, collaboratrice per gli aerei privati di SpaceX. La donna ha affermato che ...

