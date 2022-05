Mario Draghi | ' Ringrazio mia moglie La mia vita è una storia bella che si incentra

Advertising

martaottaviani : Tutta la mia stima e la mia solidarietà a Mario #Draghi. Ma tutta, proprio - antoniomisiani : Mario #Draghi ha ragione da vendere. È folle bloccare le riforme del #PNRR per difendere interessi particolari e re… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del… - NethipEdien2000 : RT @davcarretta: Mario Draghi: 'L'ultima volta che ho chiamato il presidente Putin, gli ho detto: la chiamo perché vorrei parlare di pace.… - FatimaCurzio : RT @davcarretta: Mario Draghi: 'L'ultima volta che ho chiamato il presidente Putin, gli ho detto: la chiamo perché vorrei parlare di pace.… -

Tommaso Cerno è un fiume in piena e travolge. Il senatore del Partito Democratico è ospite in collegamento della puntata del 20 maggio de L'Aria che Tira, il programma di La7 che vede Myrta Merlino come conduttrice, e si scaglia ...Il presidente del Consiglioha scritto una lettera alla presidente del Senato Elisabetta Casellati a proposito del ddl concorrenza, bloccato in commissione. Letta la missiva, secondo quanto si apprende, la ...DRAGHI – “A Putin ho detto: ‘la chiamo per parlare di pace’, e lui mi ha detto ‘non è il momento’. E’ quanto ha raccontato il premier Mario Draghi agli studenti della Scuola Dante Alighieri di .... Tra meno di un mese un nuovo anno scolastico giungerà al termine. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parla in questo nuovo servizio (Sardegna Reporter) “Si parla di loro sacrifici, ma ...