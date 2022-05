Luca Argentero, ‘massacrato’ proprio da lui: eppure prima erano grandi amici (Di venerdì 20 maggio 2022) Luca Argentero, in queste ore, si trova nel ‘mirino’ di un suo ex amico che, dopo diversi anni, spiffera tutta la verità riguardante la rottura della loro longeva amicizia. Luca Argentero si sta godendo il suo periodo d’oro. Dopo Doc-Nelle Tue Mani, eccolo nel cast dell’apprezzatissima serie Le Fate Ignoranti, tratto dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek. Non solo poiché anche filantropo, in vista della campagna benefica che attualmente sta sostenendo, come si può evincere dal suo profilo Instagram. Luca Argentero-Altranotizia (Fonte: Google)Ma in questo momento magico, una nota dolente: infatti un suo ex amico è riemerso dopo diversi anni, raccontando tutta la verità sul motivo per cui è giunta al capolinea la loro amicizia. I fan ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 20 maggio 2022), in queste ore, si trova nel ‘mirino’ di un suo ex amico che, dopo diversi anni, spiffera tutta la verità riguardante la rottura della loro longevazia.si sta godendo il suo periodo d’oro. Dopo Doc-Nelle Tue Mani, eccolo nel cast dell’apprezzatissima serie Le Fate Ignoranti, tratto dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek. Non solo poiché anche filantropo, in vista della campagna benefica che attualmente sta sostenendo, come si può evincere dal suo profilo Instagram.-Altranotizia (Fonte: Google)Ma in questo momento magico, una nota dolente: infatti un suo ex amico è riemerso dopo diversi anni, raccontando tutta la verità sul motivo per cui è giunta al capolinea la lorozia. I fan ...

Advertising

infoitcultura : Fedro Francioni e Luca Argentero: il GF, l'amicizia poi la delusione - POPCORNTVit : Luca Argentero non piace a tutti, Fedro del GF: 'Per me è stato una grandissima delusione' - maker1975 : @Biancaneuro Plot twist: era un finto account di Luca Argentero che stasera sul suo profilo ufficiale posta il selfie con il bigliettino. - infoitcultura : “Luca Argentero è un opportunista. Per me è stato una grandissima delusione - infoitcultura : Luca Argentero lo ha tradito, l'accusa arriva da un'ex gieffino -