L’importanza di rendere le nostre città a misura d’ape

Sui tetti, nelle scuole, in parchi pubblici, musei, alberghi e orti urbani, in aziende e ora anche nelle Rsa: l'habitat delle api, che in campagna si restringe paurosamente, si allarga all'ambiente urbano. Se una volta si comprava il pesce rosso, oggi va di moda farsi l'alveare. Intanto, secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), in Europa quasi metà delle specie di insetti è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione. Ma la star degli insetti è lei, l'Apis mellifera. Sarà perché la prima lettera che si impara è la "A" di ape, perché ha sempre goduto di ottima stampa, dai lirici greci all'Ape Maia e Bee Movie, per quell'attitudine al calembour o solo perché sgobba per noi fornendoci miele, propoli e cera (chiedendo ben poco in cambio). Sta di fatto che tutti amano le api. E il loro ingresso in città con una schiera di ...

