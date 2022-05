La P38 Gang frigna e intasca o almeno ci prova

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) La faccenda della band brigatista o filobrigatista P38, in tour nei peggiori covi rivoluzionari, sta rapidamente finendo all’italiana: i quattro coraggiosi sovversivi, Astore, Papà Dimitri, Jimmy Pentothal e Young Stalin, hanno pure dei nomi veri, speriamo un po’ meno idioti, sono stati identificati dalla Digos, che peraltro li conosceva benissimo, e adesso, preoccupati, battono cassa: chiedono soldini per le spese legali e già “la galassia antagonista si mobilita”: del resto, son soldi regolarmente rubati, proventi di attività a vario titolo illegali o, nella migliore delle ipotesi, dalla rigogliosa attività in nero di tutti questi centri sociali che non fatturano mai in segno di rivolta contro il capitalismo infame. Raccolte, per ora, sei, settemila euro, che ovviamente non basteranno: sotto compagni, che resistere al regime costa. Poi, son soldi spesi bene: tramite sito ...