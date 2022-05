Covid: in Fvg 435 nuovi contagi, 3 decessi (Di venerdì 20 maggio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.985 test e tamponi sono state riscontrate 435 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 3.664 tamponi molecolari sono stati rilevati 136 nuovi contagi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.985 test e tamponi sono state riscontrate 435 positività al19. Nel dettaglio, su 3.664 tamponi molecolari sono stati rilevati 136. ...

Advertising

Telefriuli1 : ?????????? ???? ??????: ???? ?????????? ???????????????? ???????????????????? ???? ?????????????? ?????????????????? 435 i nuovi contagi. 3 decessi, di cui 2 a Udine e… - Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 435 nuovi contagi, 3 decessi. In terapia intensiva 1 degente, in area medica 128 #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Influenza: medici famiglia, in autunno circolerà con Covid Pazienti, diversificare… - Udine_news_ : Bollettino Covid FVG: nessun ricoverato in intensiva - - infoitinterno : Covid:Gimbe,in Fvg nuovi casi in calo dell'11,7% in 7 giorni -