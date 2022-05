Classifica Giro d’Italia 2022, cosa cambia col ritiro di Bardet? Pozzovivo e Nibali guadagnano una posizione (Di venerdì 20 maggio 2022) Romain Bardet si è ritirato dal Giro d’Italia 2022. Il francese ha accusato dei forti problemi di stomaco e ha dovuto alzare bandiera bianca quando mancavano 114 km al termine della tredicesima tappa, una frazione abbastanza semplice tra Sanremo e Cuneo. Il capitano del Team DSM era stato grande protagonista della prima parte della Corsa Rosa e infatti occupava il quarto posto in Classifica generale ad appena 14 secondi dallo spagnolo Juan Pedro Lopez. Il transalpino si trovava pienamente in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine, ma purtroppo è dovuto salire sull’ammiraglia in preda ai dolori e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Chiaramente la Classifica generale subisce grossi cambiamenti nelle posizioni che contano. Juan Pedro Lopez vanta 12 secondi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 maggio 2022) Romainsi è ritirato dal. Il francese ha accusato dei forti problemi di stomaco e ha dovuto alzare bandiera bianca quando mancavano 114 km al termine della tredicesima tappa, una frazione abbastanza semplice tra Sanremo e Cuneo. Il capitano del Team DSM era stato grande protagonista della prima parte della Corsa Rosa e infatti occupava il quarto posto ingenerale ad appena 14 secondi dallo spagnolo Juan Pedro Lopez. Il transalpino si trovava pienamente in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine, ma purtroppo è dovuto salire sull’ammiraglia in preda ai dolori e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Chiaramente lagenerale subisce grossimenti nelle posizioni che contano. Juan Pedro Lopez vanta 12 secondi di ...

Eurosport_IT : Altro ritiro al Giro: Romain Bardet lascia la Corsa Rosa ?? #EurosportCICLISMO | #Giro | #Giro105 | #Bardet - Sebasti87627982 : Mi farebbe molto piacere sapere il vostro parere sul tema da me fatto prima ,cioè in caso di lotta per la classific… - Anglirupodcast : Già malato da ieri, Romain Bardet è costretto a lasciare il Giro. Che peccato! Adesso sarà con ogni probabilità Thy… - Erminio59944006 : #raigiro al giro succede sempre qualcosa ogni anno 2/3 che lottano per la classifica si devono ritirare - Tururuuu22 : RT @federicob95: Loeb perfetto nella gestione gomme, la PS4 è sua e la prima posizione in classifica anche. I distacchi sono però ancora mo… -