Advertising

sportli26181512 : #Zico invita #Pogba al suo 'Jogo das Estrelas': c'è la risposta del francese: La leggenda del Flamengo ha invitato… -

Corriere dello Sport

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Un invito molto speciale è stato fatto a Paul Pogba niente meno che dalla leggenda del Flamego. Sul suo profilo Instagramha scritto: " Tempo fa ho inviato una maglia del Flamengo autografata a questo grande centrocampista Paul Pogba, oggi al Manchester United. I suoi fratelli sono andati in Brasile e siccome è una ...RIO DE JANEIRO (Brasile) - Un invito molto speciale è stato fatto a Paul Pogba niente meno che dalla leggenda del Flamego. Sul suo profilo Instagramha scritto: " Tempo fa ho inviato una maglia del Flamengo autografata a questo grande centrocampista Paul Pogba, oggi al Manchester United. I suoi fratelli sono andati in Brasile e siccome è una ... Zico invita Pogba al suo "Jogo das Estrelas": c'è la risposta del francese La leggenda del Flamengo ha invitato il centrocampista del Manchester United per l'esibizione di fine anno a Rio ...