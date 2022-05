YouTube permette di accedere ai momenti più rivisti di un video

(Di giovedì 19 maggio 2022)ha presentato alcune novità in arrivo, in particolare un grafico che mostra quali parti di unvengono guardate di più. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

bitcityit : Samsung Smart Monitor: un best seller da un milione di dispositivi venduti: Il monitor permette tra l'altro agli ut… - BBallMinds_it : Concept: 'Lane Drive'. Dal gergo della Dribble Drive Motion Offense, penetrazione a canestro su lato forte, la più… - jacovangelo : Le basi americane in Italia e nel mondo - Mappa Mundi - matt_eoo0 : RT @sircertaldismo: - sircertaldismo : -

Everyeye Tech

...i clienti TIM Samsung Galaxy S22+ 5G - 33 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM TIMdi ...extra come i crediti di Google Play e l'estensione dei periodi di prova di servizi come...Inoltre, il monitoragli utenti di usufruire di una serie di servizi di streaming come Netflix, Samsung TV Plus e. Sulla scia della popolarità del primo Smart Monitor lanciato alla ... YouTube vi aiuta a saltare le parti più noiose dei video: nuova feature Quando il video è molto lungo non sempre è tutto interessante: ecco perché YouTube sta introducendo una novità che ci permette di capire cosa guardare prima.