Ucraina | Onu | “Almeno 3 811 civili uccisi da inizio guerra”

(Adnkronos) – Sono Almeno 3.811 i civili uccisi in Ucraina dallo scorso 24 febbraio, dall'inizio dell'invasione russa. L'ultimo bilancio dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani segnala anche 4.278 civili rimasti feriti. Fra le oltre 3.800 vittime ci sono 255 bambini.

