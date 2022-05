(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "La Dc diè unobello, che va. Alle elezioni politiche, però, vogliamo tutti biancoverdi, anche Totó". Lo scrive su Twitter Gianfrancocommentando l'impegno di Totóe della sua Dc nuova in

Advertising

TV7Benevento : Sicilia: Rotondi, 'sforzo di Cuffaro va sostenuto' - -

Il Tempo

...sottolinea che nel Centrodestra 'c'è spazio per tutti e sono interessato alla discussione su un nuovo soggetto unitario. Capisco la provocazione di Salvini di Prima gli italiani in, ...... dopo le ultime incomprensioni, a cominciare da quelle regionali in. A rompere il ghiaccio, ... Gianfrancodi Verde è popolare sottolinea che 'è un bene che il centrodestra riprenda a ... Sicilia: Rotondi, 'sforzo di Cuffaro va sostenuto' Così Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, nella sua relazione durante la tavola rotonda 'Roma la città che reinventa il futuro', nel corso ...Così Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, nella sua relazione durante la tavola rotonda 'Roma la città che reinventa il futuro', nel corso ...