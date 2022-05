Quattro nuove date per Clementino, una anche a Pontecagnano (Di giovedì 19 maggio 2022) Clementino ha annunciato ieri, mercoledì 18 maggio, Quattro nuove date dell’instore tour per incontrare i fan e autografare le copie del nuovo album ‘Black Pulcinella’ (Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori al link https://epic.lnk.to/BlackPulcinella. Queste le tappe confermate: 24 maggio – Roma – Discoteca Laziale (ore 18); 26 maggio – Pontecagnano Faiano (Salerno) – CC Maximall (ore 17.30); 1 giugno – Marcianise (Caserta) – CC Campania (ore 17); 8 giugno – Milano – Feltrinelli Piazza Duomo (ore 18). Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022)ha annunciato ieri, mercoledì 18 maggio,dell’instore tour per incontrare i fan e autografare le copie del nuovo album ‘Black Pulcinella’ (Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori al link https://epic.lnk.to/BlackPulcinella. Queste le tappe confermate: 24 maggio – Roma – Discoteca Laziale (ore 18); 26 maggio –Faiano (Salerno) – CC Maximall (ore 17.30); 1 giugno – Marcianise (Caserta) – CC Campania (ore 17); 8 giugno – Milano – Feltrinelli Piazza Duomo (ore 18). Consiglia

