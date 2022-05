(Di giovedì 19 maggio 2022) L'obiettivoè stato mancato, ma tanti altri sono invece stati raggiunti dalche può considerare più che positiva la stagione che ormai volge al termine. La qualificazione in Champions ...

Advertising

CorSport : #Napoli, la promessa di #Rrahmani: 'Rimpianto #scudetto, ma vogliamo vincerlo' ?? - salvione : Napoli, la promessa di Rrahmani: 'Rimpianto scudetto, ma vogliamo vincerlo' - erosazzurro : @SpudFNVPN Più bassi è qualcosa di grandioso.. Mi hai fatto una promessa in pvt su spalletti e lhai mantenuta per t… - sportli26181512 : Napoli, la promessa di #Rrahmani: 'Rimpianto scudetto, ma vogliamo vincerlo': Il difensore kosovaro ha stilato un b… - infoitsport : Cronache di Napoli: “La promessa di Adl e di mister Spalletti: Napoli ancora competitivo” -

Corriere dello Sport

L'obiettivo scudetto è stato mancato, ma tanti altri sono invece stati raggiunti dalche può considerare più che positiva la stagione che ormai volge al termine. La qualificazione in Champions League e il terzo posto blindato dietro a Milan e Inter , ma soprattutto davanti alla ...Domani e dopodomani Forza Italia si ritrova aper 'L'Italia del Futuro. La forza che unisce',... circondato da sostenitori che ancora credono allache si possa tornare al 20%. E con Ron ... Napoli, la promessa di Rrahmani: "Rimpianto scudetto, ma vogliamo vincerlo" La Provincia oggi in edicola sottolinea ancora l'ottimo rapporto tra Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, e Benitez, costruito ai tempi di Napol ...Corbelli (Diritti Civili) si pone delle domande: “l’Aifa sapeva e ha scritto, un anno fa, in una nota ufficiale, dei possibili gravi rischi di miocardite e pericardite, legati alla vaccinazione, ma la ...