Milan, le parole dell'ex Hauge: «La mia stagione completa con lo Scudetto» (Di giovedì 19 maggio 2022) Hauge: «La mia stagione sarà completa con lo Scudetto del Milan». le parole dell'ex esterno rossonero dopo la vittoria dell'Europa League Jens-Petter Hauge parla così dopo la vittoria dell'Europa League con il suo Eintracht Francoforte. L'esterno norvegese pensa ancora al Milan, le sue parole a Viaplay. «La mia stagione non è finita. Se domenica il Milan vincerà lo Scudetto allora sarà completa.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

