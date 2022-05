Luca Argentero è la grande delusione di Fedro: dal GF l’amicizia e la rottura (Di giovedì 19 maggio 2022) l’amicizia tra Luca Argentero e Fedro Francioni risale a più di 20 anni fa, iniziata nella casa del grande Fratello e poi proseguita nella vita reale, come racconta il meno famoso tra i due. E’ al Corriere della Sera che Fedro rivela la sua delusione nei confronti dell’attore che per lui è stato come un fratello. Hanno litigato, non si vedono da tempo e ogni volta che Fedro sente nominare Luca Argentero è come mettere il dito nella piaga, fa capire che la loro separazione gli fa ancora e sempre male. Molti li ricorderanno insieme al GF ma pochi forse sanno che Luca Argentero e Fedro Francioni hanno condiviso molto anche dopo il reality che li ha resi noti. Capita a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022)traFrancioni risale a più di 20 anni fa, iniziata nella casa delFratello e poi proseguita nella vita reale, come racconta il meno famoso tra i due. E’ al Corriere della Sera cherivela la suanei confronti dell’attore che per lui è stato come un fratello. Hanno litigato, non si vedono da tempo e ogni volta chesente nominareè come mettere il dito nella piaga, fa capire che la loro separazione gli fa ancora e sempre male. Molti li ricorderanno insieme al GF ma pochi forse sanno cheFrancioni hanno condiviso molto anche dopo il reality che li ha resi noti. Capita a ...

