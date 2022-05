Jannik Sinner, per la Nike è un sicuro campione del futuro: lo “blinda” con un contratto faraonico di 10 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) Sarà solo questione di tempo, ma Jannik Sinner arriverà al vertice del tennis mondiale. Una convinzione che hanno avuto tutti gli appassionati della racchetta in Italia, ammirando i primi strabilianti risultati di quel ragazzino con i capelli rossi e il fisico esile. Una scalata impressionante che lo ha portato a entrare per la prima volta tra i migliori dieci del mondo nel novembre scorso, a 20 anni e due mesi (solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani di lui al momento del loro primo ingresso). Poi però qualcuno a inizio a storcere il naso, vedendo le prime difficoltà di Sinner a fare da contraltare all’esplosione del 19enne spagnolo Carlos Alcaraz. Non la Nike: la multinazionale americana, come spiega La Gazzetta dello Sport, ha offerto al 20enne altoatesino un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Sarà solo questione di tempo, maarriverà al vertice del tennis mondiale. Una convinzione che hanno avuto tutti gli appassionati della racchetta in Italia, ammirando i primi strabilianti risultati di quel ragazzino con i capelli rossi e il fisico esile. Una scalata impressionante che lo ha portato a entrare per la prima volta tra i migliori dieci del mondo nel novembre scorso, a 20e due mesi (solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani di lui al momento del loro primo ingresso). Poi però qualcuno a inizio a storcere il naso, vedendo le prime difficoltà dia fare da contraltare all’esplosione del 19enne spagnolo Carlos Alcaraz. Non la: la multinazionale americana, come spiega La Gazzetta dello Sport, ha offerto al 20enne altoatesino un ...

Advertising

WeAreTennisITA : JANNIK CI PORTA AI QUARTI ?????? Nel centrale con l'atmosfera infuocata fra sole e pubblico, Sinner supera un avversar… - Eurosport_IT : ROMA SI GODE JANNIK! ????????? Sinner batte in due set Krajinovic e approda ai quarti degli @InteBNLdItalia ? Adesso c… - Coninews : VAI JANNIK!!! ?? Sul Centrale del Foro Italico @janniksin supera Krajinovic in due set (6-2 7-6) e accede per la pr… - rtl1025 : ?? Accordo di sponsorizzazione per #JannikSinner con la #Nike da oltre 150 milioni di euro ??? di @max_viggiani - infoitsport : Tennis, Jannik Sinner rinnova il contratto con la Nike: accordo di 10 anni per 150 milioni di euro! -