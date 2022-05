Federico Fashion Style verso il Grande Fratello Vip?

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 maggio 2022)Lauri, meglio noto come, da quando ha assaporato la brezza di Rai e Mediaset in quel di Discovery si vede sempre meno. Ma secondo quanto scritto dal settimanale Chi, il mondo della televisione non gli ha voltato le spalle. Anzi. “Pausa dalla tv?” – Si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Causa la troppa sovraesposizione,Lauri, in arte, è svanito dai radar di Discovery con i suoi programmi. Per lui, però, potrebbero aprirsi nuove porte televisive“. E se una nuova porta televisiva fosse proprio la Porta Rossa della Casa delLauri ha già partecipato l’anno scorso a Ballando con ...