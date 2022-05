E’ morto Guido Lembo | fondatore di Anema e Core e re delle notti di Capri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Lo chansonnier didella celebre taverna “” èoggi in una clinica di Castellammare di Stabia, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia, che ultimamente lo teneva lontano a lungo dall’ isola. Aveva 75 anni. Caprese doc, figlio di un pescatore, aveva imparato dai fratelli a suonare la chitarra con la quale si accompagnava nell’esecuzionemelodie classiche napoletane. A 18 anni, dopo aver studiato ragioneria, si trasferì a Londra per imparare l’inglese e lavorava alla cassa di una trattoria italiana. La sera, suonava. Accompagnato dal fratello, Bruno, si spostò in diverse capitali europee, continuando a fare esperienze musicali, fino al ...