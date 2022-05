Draghi convoca il Cdm d' urgenza | rischio crisi?

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il governo si sta per riunire. Il Consiglio dei ministri èto alle 18 a Palazzo Chigi per comunicazioni del presidente. È quanto scritto in una nota diffusa dalla...

Il presidente del Consiglio, Mario, ne ha parlato al termine dell'informativa sull'Ucraina con il capogruppo di Fi, Paolo Barelli, Camera. Una lunga chiacchierata, durante la quale il premier ......a sorpresa iun consiglio dei ministri: nel mirino i ritardi sul decreto sulla concorrenza, le liti nella maggioranza e in particolare l'atteggiamento di Salvini La pazienza di Marioè ...Il governo si sta per riunire. Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi per comunicazioni del presidente. È quanto scritto in una nota diffusa ...17:58 UCRAINA, COLLOQUIO TELEFONICO CAPI DI STATO MAGGIORE USA-RUSSIA 17:56 GOVERNO, CDM CONVOCATO ALLE 18 PER COMUNICAZIONI DRAGHI 17:49 MATTEOTTI, BORGONZONI: BENE OK SENATO, RISORSE FINANZIARIE PER ...