Draghi chiede sblocco riforme per attivare Pnrr. Cdm autorizza la fiducia su Ddl concorrenza

Advertising

demagistris : Draghi ubbidisce agli USA e chiede allargamento subito della NATO a Finlandia e Svezia,mentre la UE riparte da carb… - ilfoglio_it : Nel giorno in cui la Finlandia chiede formalmente di aderire alla Nato, la visita della premier Sanna Marin in Ital… - _Nico_Piro_ : #12maggio avviso ai 'maledetti pacifisti'. Dopo quasi 80 giorni di #guerra in cui gli opinionisti con l'elmetto ci… - ClaudioFacchin5 : RT @dariodangelo91: #Salvini si dice convinto di 3 cose: 1) Se #Draghi chiede alla Russia di sbloccare i porti e lasciar partire le navi ca… - infoitinterno : Ddl concorrenza: Draghi chiede autorizzazione a fiducia, ok ministri -

Il Sole 24 ORE

Gia' nel primo pomeriggioaveva espresso alla Camera, in un colloquio con il capogruppo di Fi Paolo Barelli, preoccupazione per l'impasse per un provvedimento che definisce chiave per ...vede Barelli, preoccupazione per stallo su balneari Il presidente del Consiglio, del resto, prima di lasciare la Camera dove ha reso un'informativa sul conflitto russo - ucraino, ha avuto un ... Draghi convoca Cdm a sorpresa per le 18 Mondo - Tra queste Concorrenza. Per i ministri non è escluso il ricorso alla .... Le stesse fonti non escludono in questo quadro che il premier valuti l'opportunità di blindare l'esame di questo ...Maggioranza sempre più litigiosa e divisa. Dai balneari alle armi all'Ucraina, il governo è continuamente costretto a mediare. Draghi convoca Cdm a sorpresa ...