Carmen Di Pietro, bomba sul figlio Alessandro: Isola dei Famosi di fuoco (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle ultime ore arriva la bomba che potrebbe finalmente chiarire i rapporti tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, la showgirl scatenata sull'Isola. Giusto lo scorso lunedì abbiamo assistito alla nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Una tensione sempre più alta tra i naufraghi di questa edizione, che non smettono di affrontarsi in discussioni e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

