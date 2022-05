Cannes 75, Adriana Lima con il pancione al vento tra baci e toccatine (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ultimo impegno di lavoro prima dell’arrivo del bambino”, aveva dichiarato qualche giorno fa Adriana Lima su Instagram. La modella si era fatta ritrarre in aereo, con il suo pancione pronunciato stretto tra i sedili, diretta al Festival di Cannes. Nel corso della seconda serata della manifestazione la top è stata la più fotografata sul red carpet. Ventre nudo a Cannes Adriana Lima sul red carpet della seconda serata di Cannes 75C’erano Eva Longoria vestita di specchietti e Aishwarya Rai con un voluminoso abito floreale (guardale QUI) ma quando è arrivata Adriana Lima tutti si sono fermati ad ammirarla. La top model si è presentata infatti con il ventre nudo, incorniciato da un abito nero plissettato, creato su misura ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ultimo impegno di lavoro prima dell’arrivo del bambino”, aveva dichiarato qualche giorno fasu Instagram. La modella si era fatta ritrarre in aereo, con il suopronunciato stretto tra i sedili, diretta al Festival di. Nel corso della seconda serata della manifestazione la top è stata la più fotografata sul red carpet. Ventre nudo asul red carpet della seconda serata di75C’erano Eva Longoria vestita di specchietti e Aishwarya Rai con un voluminoso abito floreale (guardale QUI) ma quando è arrivatatutti si sono fermati ad ammirarla. La top model si è presentata infatti con il ventre nudo, incorniciato da un abito nero plissettato, creato su misura ...

infoitcultura : Festival di Cannes: il pancione di Adriana Lima, l’eleganza di Tom Cruise e tutti gli altri… Promo - infoitcultura : Cannes 2022, l'eleganza di Tom Cruise, il pancione di Adriana Lima: i look per 'Top Gun: Maverick' - DonnaGlamour : Adriana Lima con il pancione scoperto al Festival di Cannes: il bellissimo look prémaman - tempodotco : Adriana Lima Pamer Baby Bump di Festival Film Cannes 2022 -