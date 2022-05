Boccia sul Pnrr: “Una sfida che deve vedere il Parlamento unito” (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – “Con il Pnrr abbiamo già incassati 46 miliardi, quando abbiamo ottenuto il negoziato sapevamo di dover sbottigliare”, oliare, “tante procedure, la sfida ora è questa e deve vedere il Parlamento tutto dalla stessa parte. Invece ho la sensazione ci si divida per gruppi di appartenenza”. Lo ha detto il deputato del Pd, Francesco L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: A Roccaraso gli Stati generali della montagna Stop alle tasse universitarie, il plauso di Zingaretti Zingaretti vuole la verità sul caso Regeni Quarantena in casa, l’appello di Zingaretti ai mezzi di informazione Zingaretti felice per le riaperture delle palestre Letta sul gas: “L’Europa lo compri insieme, così abbasserà il costo” Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – “Con ilabbiamo già incassati 46 miliardi, quando abbiamo ottenuto il negoziato sapevamo di dover sbottigliare”, oliare, “tante procedure, laora è questa eiltutto dalla stessa parte. Invece ho la sensazione ci si divida per gruppi di appartenenza”. Lo ha detto il deputato del Pd, Francesco L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: A Roccaraso gli Stati generali della montagna Stop alle tasse universitarie, il plauso di Zingaretti Zingaretti vuole la verità sul caso Regeni Quarantena in casa, l’appello di Zingaretti ai mezzi di informazione Zingaretti felice per le riaperture delle palestre Letta sul gas: “L’Europa lo compri insieme, così abbasserà il costo”

