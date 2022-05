Advertising

La Gazzetta dello Sport

'Sono il miglior giocatore in questo Draft perché in campo so fare tutto e sono il più pronto'. Paolonon ha dubbi su quando verrà chiamato al Draft Nba del prossimo 23 giugno a Brooklyn, ma la sua sicurezza non è la stessa delle squadre Nba. La questione prima scelta assoluta infatti è un ...Non si tira certamente indietro Paoloin vista del Draft NBA , momento che sancirà l'ingresso dell'azzurro in una lega dove il classe 2002, senza troppi timori reverenziali,provare a incidere fin da subito. 'Nel complesso ... Banchero vuole la 1ª scelta assoluta: “Il più forte e il più pronto di tutti sono io” L’azzurro, destinato ad essere una delle primissime scelte alla prossima lottery, ha detto di essere pronto a far la differenza dovunque andrà.