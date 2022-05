Ucraina: Kiev, 28.300 soldati russi morti da inizio conflitto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Kiev, 18 mag. (Adnkronos) - Sono circa 28.300 i soldati russi che hanno perso la vita in Ucraina dall'inizio dell'aggressione militare russa, quasi 400 solo nell'ultima giornata. Lo riporta il ministero della Difesa di Kiev nel bollettino diffuso nell'84esimo giorno di guerra sulle ''perdite del nemico''. Nel bollettino si spiega che 1.251 carri armati russi sono stati distrutti, così come anche 202 aerei militari e 3.043 veicoli corazzati. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - Sono circa 28.300 iche hanno perso la vita indall'dell'aggressione militare russa, quasi 400 solo nell'ultima giornata. Lo riporta il ministero della Difesa dinel bollettino diffuso nell'84esimo giorno di guerra sulle ''perdite del nemico''. Nel bollettino si spiega che 1.251 carri armatisono stati distrutti, così come anche 202 aerei militari e 3.043 veicoli corazzati.

