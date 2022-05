Stefania Craxi presidente Commissione Esteri Senato. Bobo: “Sono contento” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono contento per l’elezione di Stefania alla presidenza della Commissione Esteri del Senato. Una X sostituisce un’indecente Z”. Prima su Twitter, poi in una dichiarazione all’Adnkronos, Bobo Craxi fa gli auguri di buon lavoro alla sorella Stefania, eletta oggi alla guida della Commissione Esteri del Senato. Una nomina che, a parere dell’ex deputato socialista e sottosegretario al ministero degli Esteri nel secondo governo Prodi, “rappresenta un punto di equilibrio. A un anno dalla fine della legislatura, dopo la fase filo putiniana di Petrocelli, la candidatura di Stefania ha prevalso per le sue competenze e le sue convinzioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “per l’elezione dialla presidenza delladel. Una X sostituisce un’indecente Z”. Prima su Twitter, poi in una dichiarazione all’Adnkronos,fa gli auguri di buon lavoro alla sorella, eletta oggi alla guida delladel. Una nomina che, a parere dell’ex deputato socialista e sottosegretario al ministero deglinel secondo governo Prodi, “rappresenta un punto di equilibrio. A un anno dalla fine della legislatura, dopo la fase filo putiniana di Petrocelli, la candidatura diha prevalso per le sue competenze e le sue convinzioni ...

