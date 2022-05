Sophie Codegoni torna a parlare del suo ex Matteo Ranieri: cosa pensa del trono (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre Sophie Codegoni era nella casa del Grande Fratello VIP 6 e iniziava la sua storia d’amore con Alessandro Basciano, che ancora oggi va a gonfie vele, il suo ex, iniziava invece una avventura diversa; Sophie non ha lasciato a quanto pare un bel ricordo nel mondo di Uomini e Donne ( e ci riferiamo alla redazione, che ha sempre preso le difese di Matteo, schierandosi apertamente) mentre il suo ex, ha avuto una seconda possibilità. Il Ranieri è stato chiamato sul trono e ha fatto un lungo percorso. Sembrava quasi che alla fine non avrebbe scelto e invece, ha terminato il suo percorso con una ragazza che è diventata la sua fidanzata ( per molti si tratterebbe di un fidanzamento fake, visto che in realtà i due non si vedono mai). Sophie non ha seguito Uomini e Donne ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentreera nella casa del Grande Fratello VIP 6 e iniziava la sua storia d’amore con Alessandro Basciano, che ancora oggi va a gonfie vele, il suo ex, iniziava invece una avventura diversa;non ha lasciato a quanto pare un bel ricordo nel mondo di Uomini e Donne ( e ci riferiamo alla redazione, che ha sempre preso le difese di, schierandosi apertamente) mentre il suo ex, ha avuto una seconda possibilità. Ilè stato chiamato sule ha fatto un lungo percorso. Sembrava quasi che alla fine non avrebbe scelto e invece, ha terminato il suo percorso con una ragazza che è diventata la sua fidanzata ( per molti si tratterebbe di un fidanzamento fake, visto che in realtà i due non si vedono mai).non ha seguito Uomini e Donne ...

