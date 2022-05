Senato: per presidenza Esteri sfida Craxi-Licheri all'ultimo voto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - presidenza degli Esteri in bilico tra Stefania Craxi e Ettore Licheri. A quanto apprende AdnKronos la Commissione del Senato, che vota questa mattina i nuovi organi - segretari, vicepresidenti e presidente - non ha raggiunto l'intesa su un nome da votare all'unanimità. Si dovrà quindi aspettare il voto, che a questo punto vedrebbe il centrodestra a favore della senatrice azzurra, Stefania Craxi, mentre il M5S punterebbe sull'ex capogruppo Ettore Licheri, su cui dovrebbe convergere anche il Pd. Un risultato che si deciderà all'ultima scheda, con il voto che sarà segreto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) -degliin bilico tra Stefaniae Ettore. A quanto apprende AdnKronos la Commissione del, che vota questa mattina i nuovi organi - segretari, vicepresidenti e presidente - non ha raggiunto l'intesa su un nome da votare all'unanimità. Si dovrà quindi aspettare il, che a questo punto vedrebbe il centrodestra a favore della senatrice azzurra, Stefania, mentre il M5S punterebbe sull'ex capogruppo Ettore, su cui dovrebbe convergere anche il Pd. Un risultato che si deciderà all'ultima scheda, con ilche sarà segreto.

