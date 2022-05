‘Saranno Campioni’ | Rachele Mori | la nipote d’arte che fa sognare nel lancio del martello

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Come si suol dire, “buon sangue non mente”. Lo zio Fabrizioè stato campione del mondo sui 400 ostacoli a Siviglia nel 1999. Il fratello Federico, rugbista, gioca in Francia nel Bordeaux ed è oggi stabilmente nella Nazionale italiana della palla ovale. Stiamo parlando naturalmente di, giovane talento deldel, che ha le potenzialità per riscrivere la storia di questa specialità al femminile. Nata il 29-03-2003, la livornese è cresciuta sotto la guida del tecnico Riccardo Ceccarini – anche lui livornese -, che l’ha condotta sin dalle categorie inferiori. Attualmente invece, da febbraio di quest’anno, viene seguita sul campo dal coach Massimo Terreni. Come club di appartenenza, la giovane azzurra è cresciuta nell’Atletica Livorno (come del resto il ...