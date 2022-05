Sampdoria | scattato l'obbligo di riscatto per Sabiri | i dettagli

Advertising

LaWomen saluta il campionato 2021/22. Archiviata la vittoria al 'Garrone' di Bogliasco sull'Hellas Verona e il traguardo del 6° posto in classifica, èil rompete le righe per le ......lo sgambetto alla sua ex squadra col quale il feeling in quella stagione 2019/20 non è mai. Cataldi e Luis Alberto reduci da un'ottima prova contro lasecondo Sarri. Molto ... Calciomercato Sampdoria, scatta l'obbligo per Sabiri: le cifre L'impatto di Abdelhamid Sabiri sulla Sampdoria è stato devastante ... In realtà, l'obbligo di riscatto nei confronti dell'Ascoli è già scattato. Sabiri verrà pagato dalla Samp 1 milione di euro, ma a ..."Sabiri alla Samp a titolo definitivo Nelle casse dell’Ascoli tre milioni", titola il Resto del Carlino. Il marocchino.