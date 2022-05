Presentazione Dimaro 2022 | De Laurentiis e Spalletti incontrano la stampa

Advertising

sscnapoli : Conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro-Folgarida 2022. ?? #Dimaro2022 ?? #ForzaNapoliSempre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: 108 FOTO NM - Napoli, dietro le quinte con ADL e Spalletti alla presentazione del ritiro a Dimaro Folgarida https://t.c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: 108 FOTO NM - Napoli, dietro le quinte con ADL e Spalletti alla presentazione del ritiro a Dimaro Folgarida https://t.c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: 108 FOTO NM - Napoli, dietro le quinte con ADL e Spalletti alla presentazione del ritiro a Dimaro Folgarida https://t.c… - napolimagazine : 108 FOTO NM - Napoli, dietro le quinte con ADL e Spalletti alla presentazione del ritiro a Dimaro Folgarida -

Ritiro Napolicon Edo De Laurentiis 13.12 - Ceo Trentino Marketing Rossini : "Quest'anno siamo molto contenti di annunciarvi non solo il dodicesimo anno e l'undicesimo ritiro. ...Ritiro Napolicon Katzemberger 13.19 - Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole): "Finalmente potremo organizzare attività ed eventi sul territorio, bike la fa da ...CASTEL VOLTURNO (CE)- "Napoli Magazine" ha realizzato 108 Foto in occasione della conferenza di presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, in programma in Trentino dal 9 al 19 luglio. Ecc ...CASTEL VOLTURNO (CE) - "Napoli Magazine" ha realizzato 8 foto durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro del Napoli in cui erano presenti il presidente Aurelio De Laurentiis, ...