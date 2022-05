NXT 17 10 2022 Un’offerta che non potrai rifiutare

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti a questo nuovo episodio di NXT! Questa settimana ci inoltreremo sempre più nelle questioni del terzo brand della WWE, avvicinandoci sempre più al prossimo Premium Live Event: In Your House. Come procederà la situazione tra Gacy e Breakker? Cosa succederà tra Tony D’Angelo e Santos Escobar? Lo vedremo oggi! Carmelo Hayes & Trick Williams vs. Solo Sikoa & Cameron Grimes (3 / 5)Questa puntata di NXT si apre con un tag team match, con Hayes e Williams che iniziano a intimidire gli avversari utilizzando i microfoni durante la loro entrata. Sikoa e Grimes però non sembrano essere stati scalfiti dalle parole degli avversari e iniziano subito imponendosi ai danni di Trick Williams. Il match procede in questa direzione fino all’ingresso di Hayes, con l’ex North American Champion che cerca di ridare lustro al suo team. L’incontro si rivela ...