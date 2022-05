Nedved | pronti i regali per la nuova Juventus | si punta a vincere tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 maggio 2022) In vista del mercato estivo,sembra aver individuato il triplo colpo con cui rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. La stagione dellasi è chiusa nel peggiore dei modi e non tanto per il pareggio contro la Lazio ma per la sconfitta in coppa Italia; un quattro a due, subito dall’Inter, che certifica l’impossibilità da parte dei ragazzi di Allegri di chiudere con un trofeo, A questo, inoltre, bisogna aggiungere il doppio doloroso addio a Chiellini e Dybala; possiamo definirlo una sorta di nuovo inizio per una squadra obbligata, il prossimo anno, a tornare a dominare il calcio italiano. Per farlo servirà fare degli investimenti importanti esembra aver scelto tre profili piuttosto interessanti. LaPresseAllegri, in questa stagione, ha avuto diversi problemi a livello di rosa; una serie di lacune che solo il ...